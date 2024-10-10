Миллер заявил о формировании в мире нового региона потребления газа

Этот регион охватывает территории Центральной и Южной Азии, Кавказа и Дальнего Востока, с перспективой создания экспортных коридоров в направлении северо-восточной Азии. Об этом пишет ТАСС.

Согласно представленным данным, роль «стран глобального Юга» в мировом потреблении газа значительно возросла за последние десятилетия. Если 25 лет назад на их долю приходилось 45% мирового спроса на газ, то сейчас этот показатель достиг 55%. Прогнозируется, что к 2050 году доля этих стран в мировом энергобалансе может достичь 70%.

За первые три квартала 2024 года зафиксирован рост мирового спроса на газ на 60 млрд кубометров. Примечательно, что 80% этого прироста обеспечили всего три страны: Китай, Индия и Россия. Новые данные подчеркивают динамичное развитие газового рынка в азиатском регионе и его растущее влияние на глобальный энергетический ландшафт.

Ранее стало известно о том, что Казахстан стал серьезным конкурентом России на рынке газа в Китае.