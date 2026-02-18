Миллионер-нищеброд: лондонский банкир притворился безработным, чтобы ездить «зайцем»

В Лондоне завершился громкий процесс над 53-летним экс-банкиром конгломерата HSBC Джозефом Моллоем. Об этом сообщает The Times.

Миллионера признали виновным в систематическом мошенничестве на железной дороге: в течение 11 месяцев он виртуозно уклонялся от полной оплаты проезда, сэкономив около $8 тыс. Для своих поездок из пригорода Орпингтон в деловой центр Лондона банкир использовал тактику, прозванную в Британии «пончиком». Он оплачивал только короткие участки пути на начальной и конечной станциях, оставляя «дыру» в оплате самого дорогого — среднего участка маршрута.

Защита пыталась оправдать действия Моллоя «депрессией из-за смерти матери» и проблемами со здоровьем, однако судья Александр Стейн остался непреклонен. Он подчеркнул, что у подсудимого было более чем достаточно средств для честной оплаты проезда, и его поведение не поддается логическому объяснению. Банкир, заработавший состояние на финансовых операциях, теперь будет отрабатывать долг обществу на принудительных работах.

