Миллионные сборы на ветер: как все диагнозы блогерши оказались плодом больного воображения матери

В отношении россиянки, предположительно выдумывавшей диагнозы своему несовершеннолетнему сыну для сбора денег, начата проверка. Информация о ее деятельности передана в органы опеки и полицию. Об этом сообщает Baza, передает Газета.ру.

Первая крупная кампания по сбору средств была организована женщиной по имени Лидия в 2021 году. Тогда она сообщала о необходимости операции на носовой перегородке ребенка из-за постоянных кровотечений и проблем с дыханием. В последующие годы сумма запрашиваемых средств росла. В частности, был открыт сбор на операцию по трансплантации костного мозга в Израиле, оценивавшийся в 500 тысяч долларов (около 38 миллионов рублей по текущему курсу).

Однако врачи федерального медицинского центра, где мальчик проходил обследование, не обнаружили у него показаний к такой сложной процедуре. По данным источника, медики усомнились в обоснованности многих заявленных диагнозов. Высказывается предположение, что мать может страдать синдромом Мюнхгаузена — психическим расстройством, при котором человек симулирует или искусственно вызывает симптомы болезни у себя или подопечного для привлечения внимания.

