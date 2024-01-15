Минэнерго: в России обеспечат бесперебойное обеспечение топливом после аварии на НОРСИ

Минэнерго России сообщило о совместно проработке с нефтяными компаниями мер, которые позволят обеспечить рынок топливом без перебоев после произошедшей аварии на НОРСИ.

На предприятии «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», оно же НОРСИ, произошла авария, требующая внепланового ремонта. Из-за проведения работ на одной из установок снизились темпы производства бензина для автомобилей.

Как сообщает ведомство, компания старается как можно быстрее завершить ремонт. При этом начавший работу оперативный штаб разработал меры, которые позволят обеспечить необходимым количеством топлива потребителей. Для этого решено было снизить объемы поставок за границу на некоторое время. Минэнерго подчеркивает, что остальные производства бензина в состоянии удовлетворить запрос, на сегодняшний день запасы составляют почти два миллиона тонн.

В конце 2023 года заправка «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» попала в поле зрения УФАС. Антимонопольная служба выясняла действительно ли на АЗС повысили цены.