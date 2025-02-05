Минфин потребовал приостановить права иностранцев в «Русском стандарте»

Минфин обратился в арбитражный суд с требованием приостановить права иностранных юридических лиц в компаниях «Русский Стандарт Водка» и «Руст Россия». Эти две компании являются алкогольными активами владельца «Русского стандарта» Тарико, пишет РБК.

Редакция издания располагает документом, которое поступило в ведомство. Речь идет о двух иностранных холдинговых компаниях – кипрской PASALBA LTD и американской Roust Corporation. В заявлении говорится о том, что указанные две компании в условиях антироссийских санкций фактически препятствуют дальнейшему осуществлению деятельности.

Две же российские компании, о которых идет речь в материале – «Русский Стандарт Водка» и «Руст Россия» – включены в перечень экономически значимых организаций, и для того, чтобы противоправные действия иностранцев были прекращены, Минфин подал иску в арбитражный суд.

Напомним, ранее стало известно о назначении Столтенберга на пост главы Минфина Норвегии.