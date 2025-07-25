Минимальную зарплату в России поднимут на 21%

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет на 20,7% и достигнет 27 093 руб. Изменения затронут около 4,6 млн работников. Об этом сообщает «Интерфакс».

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила законопроект о повышении МРОТ. С нового 2026 года минимальная зарплата в России составит 27 093 руб. — на 20,7% больше, чем сейчас.

Поправки коснутся почти 5 млн человек, чьи доходы привязаны к МРОТ. Власти рассчитывают, что рост минималки поддержит покупательную способность населения.

Параллельно комиссия поддержала изменения в Трудовой кодекс, упрощающие ученические договоры. Теперь работодатели — включая индивидуальных предпринимателей — смогут обучать сотрудников за свой счет с гарантией их дальнейшего трудоустройства. Если работник уволится раньше срока, он обязан будет вернуть деньги за обучение.

Регионы получат право компенсировать бизнесу часть расходов на подготовку кадров. В правительстве надеются, что это поможет решить проблему нехватки квалифицированных специалистов.

Ранее стало известно, что гражданские жены погибших военных получат льготы.