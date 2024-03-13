Министр Михаил Мурашко прокомментировал ситуацию с кадрами в российском здравоохранении

Как заявил руководитель ведомства, ситуация с медицинским персоналом больше не ухудшается. Кроме того, в некоторых субъектах страны в этом вопросе наметилась положительная тенденция. Мурашко отметил, что наиболее остро вопрос с кадрами обстоит в первичном звене. В особенности это касается сел и малых городов. Министр заявил, что с 1 января 2023 года специальные соцвыплаты были перечислены свыше 990 тысячам медиков.

Ранее мы писали о том, как отважный житель Белгородской области спас во время пожара двух детей. Свой характер мужчина проявил в деревне Большое Буньково. Он через балкон залез в полыхающую квартиру и не дал погибнуть мальчикам 2020 и 2021 годов рождения. Детей забрали у матери и передали органам опеки.