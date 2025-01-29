Министр обороны посетил с инспекцией Южную группировку войск

В ходе состоявшейся встречи руководитель выслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Александра Санчика, который рассказал о текущей обстановке, характере действий ВСУ и ходе выполнения задач, находящихся в зоне ответственности. Кроме того, представители штаба доложили о том, как ведется обеспечение участников СВО из Южной группировки ВС РФ.

Во время встречи министру были продемонстрированы актуальные роботизированные комплексы, которые используются на фронте как для доставки материально-технических средств, так и для нанесения боевых ударов с помощью монтируемых на них боевых модулей.

Кроме того, Белоусов ознакомился с работой подразделений, члены которых занимаются модернизацией, обслуживанием и ремонтом БПЛА, роботизированных комплексов, быстросборных мобильных платформ, а еще различного вооружения и военной техники. Была во время встречи и торжественная часть. Министр высказал слова благодарности командирам за высокие результаты, а особо отличившихся военных наградил за проявленные мужество и героизм при выполнении поставленных задач.

Ранее сообщалось о том, что военный спас за время спецоперации свыше 70 бойцов.