Минюст РФ пополнил список нежелательных организаций пятью иностранными фондами

Министерство юстиции Российской Федерации расширило список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

В обновленный реестр были включены пять новых организаций. Среди них оказались три немецкие структуры: Фонд имени Конрада Аденауэра (официальное наименование — Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.), Фонд MRR (MRR-Fund gemeinnützige UG) и организация «Россия за решеткой» (Russland hinter gittern e. V.).

Кроме того, в список вошли две чешские организации: «Культурус» (Kulturus, z. s.) и «За вашу и нашу свободу» (Za vaši a naši svobodu, z. s.).

Стоит отметить, что решению Минюста в отношении Фонда имени Конрада Аденауэра предшествовало признание его деятельности нежелательной со стороны Генеральной прокуратуры РФ.

Включение организации в реестр нежелательных влечет за собой ряд ограничений на ее деятельность в России. В частности, такие организации не могут создавать структурные подразделения на территории страны, а распространение их информационных материалов запрещено.

Решение Министерства юстиции РФ является частью более широкой политики по регулированию деятельности иностранных организаций на территории России.

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