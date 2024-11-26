Минобороны провело ротацию командующих группировками войск

РБК сообщает о ротации среди командующих различными группировками российских войск. Ротация, говорят источники издания, плановая и носит кадровые решения в отношении командующих.

Так, группировкой «Восток» стал командовать генерал Андрей Иванаев (первый замкомандующего войсками в Восточном военном округе), а генерал Александр Санчик (командующий войсками Восточного округа) возглавил «Юг».

Академию имени Фрунзе возглавит генерал-полковник Геннадий Анашкин (ранее руководил «Югом») – он имеет богатый опыт командования и сможет организовать качественное применение этого опыта для будущих командиров и командующих.

Напомним, ранее сообщалось о подготовке российскими военными ответа ВСУ на атаки на Курскую область, которые сейчас проходят с использованием ракет ATACMS.