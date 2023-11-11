Минобороны: ПВО перехватила два украинских беспилотника над Смоленской и Московской областями

Как проинформировали в Минобороны РФ, в ночь на субботу, 11 ноября, украинские боевики попытались атаковать ряд инфраструктурных объектов на территории РФ при помощи ударных дронов.

Отмечается, что дежурными боевыми расчетами противовоздушной обороны два украинских БПЛА перехвачены над территорией Смоленской и Московской областей России.

«10 ноября т.г. около 23.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - приводится в сообщении Минобороны в аккаунте ведомства в соцсетях.

Напомним, в подмосковной Коломне в ночь на субботу, 11 ноября, силами российской ПВО был сбит атаковавший украинский ударный дрон.

Кроме того, в Котовске Тамбовской области горит пороховой завод, перед этим в городе были слышны взрывы.