Минобороны расширило перечень территорий для получения статуса ветерана боевых действий

Минобороны России расширило список территорий, где военные смогут получить статус ветерана боевых действий. В перечень вошли приграничные регионы, включая Крым, Белгородскую и Курскую области. Об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале.

Военнослужащие, выполняющие задачи в приграничных зонах, теперь смогут оформить статус ветерана боевых действий. Соответствующее распоряжение подписало правительство РФ, утвердив перечень из 11 территорий.

В список вошли Республика Крым, Севастополь, а также Белгородская, Брянская и Курская области. Кроме того, право на статус получат военные из отдельных районов Краснодарского края — Темрюкского района, Новороссийска, Анапы и Геленджика. Воронежская область представлена Кантемировским и Россошанским районами.

До этого статус ветерана боевых действий присваивался преимущественно тем, кто находился в зоне непосредственных боевых действий. Теперь его смогут получить и военные, обеспечивающие безопасность в прилегающих регионах. Это расширит доступ к льготам, включая налоговые послабления, дополнительные выплаты и медицинское обслуживание.

Ранее Житель Одинцова рассказал, как стал контрактником и попал на СВО.