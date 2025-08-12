Минобороны расширило перечень территорий для получения статуса ветерана боевых действий
Военные из приграничных регионов смогут получить статус ветерана боевых действий
Минобороны России расширило список территорий, где военные смогут получить статус ветерана боевых действий. В перечень вошли приграничные регионы, включая Крым, Белгородскую и Курскую области. Об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале.
Военнослужащие, выполняющие задачи в приграничных зонах, теперь смогут оформить статус ветерана боевых действий. Соответствующее распоряжение подписало правительство РФ, утвердив перечень из 11 территорий.
В список вошли Республика Крым, Севастополь, а также Белгородская, Брянская и Курская области. Кроме того, право на статус получат военные из отдельных районов Краснодарского края — Темрюкского района, Новороссийска, Анапы и Геленджика. Воронежская область представлена Кантемировским и Россошанским районами.
До этого статус ветерана боевых действий присваивался преимущественно тем, кто находился в зоне непосредственных боевых действий. Теперь его смогут получить и военные, обеспечивающие безопасность в прилегающих регионах. Это расширит доступ к льготам, включая налоговые послабления, дополнительные выплаты и медицинское обслуживание.
Ранее Житель Одинцова рассказал, как стал контрактником и попал на СВО.