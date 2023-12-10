Минобороны: ВС РФ поразили пункт сборов командиров тактических групп ВСУ

Отмечается, что российские ракеты угодили точно в цель по месту сбора командного состава украинских тактических военных групп «Катран» и «Омаха», нанеся противнику урон в живой силе.

«Нанесено поражение по месту сбора командного состава тактических групп „Катран“ и „Омаха“ вооруженных сил Украины», — сообщили в Минобороны.

Ранее украинский военный эксперт Олег Жданов констатировал, что очередная волна мобилизации остатков населения Украины не поможет ВСУ поправить плачевное состояние позиций украинских военных на поле боя в зоне СВО.

А офицер ВСУ Арти Грин посетовал, что Вооруженным силам Украины придется в любом случае оставить некоторые территории страны, в частности в Харьковской области, и начать отступать на запад.