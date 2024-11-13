Минпромторг расширил перечень рекомендованных для госслужащих автомобилей

Российский Минпромторг добавил еще несколько автомобилей в перечень тех, которые рекомендованы для госслужащих как для приоритетного использования. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По данным издания, этот перечень был актуализирован, и в него попали еще несколько рекомендованных машин для чиновников - XCITE X-Cross 8 и LADA Aura – для приоритетного использования на работе и в служебных целях.

Всего в этот перечень входит 14 автобрендов и около 40 моделей, среди которых AURUS, Haval, Evolute и другие. Напомним, что Lada Aura похвалил и сам российский президент Владимир Путин, когда прокатился на ней во время открытия участка Северного обхода города Твери (трасса М-11).