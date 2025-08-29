Минпросвещения включило «В бой идут одни старики» в обязательную программу для школьников

Минпросвещения РФ утвердило список из 100 советских фильмов для обязательного просмотра в школах. В перечень вошли классические ленты, призванные укрепить традиционные ценности у нового поколения. Об этом сообщило Минпросвещения на своем официальном сайте.

Минпросвещения РФ направило во все регионы страны методические рекомендации по изучению отечественного кинематографа. Школьникам будут показывать сто советских фильмов, включая такие хиты, как «В бой идут одни старики», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Москва слезам не верит».

Инициатива реализуется по поручению президента и нацелена на укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Использование киноклассики поможет в формировании эстетического вкуса и культурного кругозора учеников.

Фильмы будут интегрированы в уроки литературы, истории, музыки и изобразительного искусства. К примеру, фрагменты картины «Мы из джаза» предложили использовать для изучения истории этого музыкального направления. Показы полных версий лент организуют во внеурочное время — в киноклубах или группах продленного дня.

