Минтруд сообщил о потребности заместить порядка 11 млн рабочих мест

Порядка 11 млн рабочих мест придется заместить в течение ближайших пяти лет, а основная часть этих специалистов потребуется для замены уходящих на пенсию сотрудников. Как сообщил ТАСС, такое мнение выразил замглавы Минтруда России Дмитрий Платыгин.

Руководитель уточнил, что больше всего специалистов потребуется для обрабатывающей промышленности, в которую за указанный выше срок должны влиться порядка 1,6 млн человек. Надо будет заместить и уходящих на заслуженный отдых работников сфера образования и здравоохранения. Если в первом случае общая численность занятых почти не изменяется, то втором регистрируется незначительный прирост. В течение ближайших пяти лет в этих сферах предстоит заместить практически 1,7 млн человек.

Согласно представленным Платыгиным сведениям, к 2030 году потребность экономики РФ в кадрах достигнет 74,3 млн человек. Он уточнил, что сфера торговли – это самый большой «условный донор кадров», в которой число занятых должно снизиться более чем на 200 тыс. человек. Подводя итог сказанному спикер сообщил о существовании потенциальной конкуренции за сотрудников между отраслями и заявил, что в данных условиях необходимо правильно расставить приоритеты в интересах главных сфер экономической деятельности РФ.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области были трудоустроены свыше 4,6 млн человек.