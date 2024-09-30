Мирный житель Горловки погиб после атаки ВСУ

В результате удара Вооруженных сил Украины по жилому массиву «Солнечный» в Горловке, погиб мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

До этого руководитель писал о том, что в результате вражеского удара различные увечья получили шесть человек. Известно, что погибший являлся местным жителем. Другие подробности не приводятся.

Горловка находится на расстоянии 50 километров от Донецка. В городе есть химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее сообщалось о том, что НАТО продолжит оказывать помощь Украине.