Миронов предложил проверить идею налога на бездетность на экстремизм

Идеи о введении налоги на бездетность следует проверить на экстремизм. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец выступил с инициативой облагать налогом в 30-40 тысяч рублей ежемесячно семьи, не имеющие детей.

Лидер эсеров надеется, что за высказанную инициативу не ухватятся «либеральные финансисты рангом повыше».

«Демографическая тематика в некоторых больных умах оборачивается настоящим людоедством, граничащим с экстремизмом», — заявил Миронов на своей официальной странице.

Также он пожелал, чтобы подобного рода концепции подвергались проверке сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее идею о введения налога на бездетность также прокомментировали в Русской православной церкви. Официальный представитель РПЦ иерей Федор Лукьянов считает, что подобные инициативы являются одновременно и абсурдными, и провокационными, оказывающими негативное влияние на политику государства в сфере повышения рождаемости населения.