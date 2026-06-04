Мирослава Карпович ждет ребенка в 40 лет: какие риски несет поздняя беременность

Фото: [ Кадр из сериала «В активном поиске». Режиссер С. Андреасян. 2021 год ]

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович недавно вышла замуж и готовится стать мамой. Актрисе 40 лет, и эта новость вновь подняла тему «возрастной» беременности. Врач-акушер-гинеколог, главный специалист клиники «Будь здоров» Надежда Петрунина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие риски действительно существуют, а какие — преувеличены.

40 лет — это поздний репродуктивный возраст

По словам эксперта, 40 лет — это действительно поздний репродуктивный возраст. Главная проблема — снижение фолликулярного запаса и качества яйцеклеток.

«Здесь риски того, что фолликулярный запас может быть снижен, а качество яйцеклеток будет гораздо ниже, выше, чем в 35 лет. По всем исследованиям, с каждым годом качество яйцеклеток падает, поэтому риск хромосомных аномалий увеличивается. С 35 лет обязательный скрининг рекомендуется проводить всем, даже если семейный анамнез не отягощен», — поясняет Надежда Петрунина.

Первая беременность или третья — разницы нет

Многие думают, что если женщина уже рожала, то поздняя беременность протекает легче. Врач опровергла это заблуждение.

«Это абсолютно никак не влияет. Все зависит от возраста — в первую очередь от качества яйцеклеток. Неважно, первая это беременность или вторая», — подчеркнула гинеколог.

К 40 годам добавляются хронические болезни

Дополнительный риск — экстрагенитальные заболевания, которые часто появляются к этому возрасту: гипертония, сахарный диабет второго типа и другие.

«Здесь уже требуется более тщательное и детальное наблюдение совместно со смежными специалистами. Если выявлены экстрагенитальные заболевания, они должны быть в ремиссии», — объясняет Петрунина.

Фото: [ istockphoto.com/demaerre ]

Также важно заранее скорректировать дефициты: например, восстановить уровень железа, витамина D, проверить ТТГ.

Обследований будет больше, но бояться не стоит

Современная медицина позволяет существенно снизить риски. Беременность в 40 лет, конечно, требует большего внимания, чем в 25, но это не приговор.

«Если пациентка приходит к нам в 40–41 год с запросом о планировании беременности, мы ей поможем. Проведем все необходимые обследования, при необходимости направим к узким специалистам. Если выявлены дефициты — дадим время на их коррекцию. И только после этого вступим в беременность», — рассказывает врач.

Обязательным становится неинвазивный пренатальный тест (НИПТ) в первом триместре для исключения хромосомных патологий.

Муж моложе — преимущество?

Возраст отца тоже имеет значение, но не такое, как возраст матери.

«Здесь дело в яйцеклетке. У молодой яйцеклетки есть способность «чинить» небольшие повреждения ДНК сперматозоида. В более позднем возрасте яйцеклетка утрачивает эту способность. Поэтому патологии возникают чаще», — резюмировала гинеколог.

Она добавила: если мужчина моложе, как муж Мирославы Карпович, который младше избранницы на 11 лет, это не компенсирует возраст женщины. Решающий фактор — именно состояние ее организма.

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