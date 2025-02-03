Мишустин освободил Мочальникова от должности замминистра энергетики

От должности заместителя министра энергетики РФ был освобожден Сергей Мочальников. Распоряжение правительства России, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовых актов.

Стало известно, что Мочальников освобожден от занимаемой ранее должности по собственной просьбе, гласит официальный документ.

Напомним, ранее по решению президента России Владимира Путина был освобожден от занимаемой должности замминистра юстиции Всеволод Вуколов.