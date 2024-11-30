Митингующие разгромили в Тбилиси офис «Грузинской мечты», забросав его камнями и яйцами

РИА Новости сообщает последние подробности происходящего в центре столицы Грузии, где в минувший четверг, 28 ноября, резко активизировались поддерживающие проевропейский курс демонстранты.

Как известно, действия демонстрантов совершенно нельзя назвать мирным протестом. В противостоянии с полицией в ход идут баррикады, булыжники, мусор. Спецназ отвечает слезоточивым газом, водометами, оттесняя протестантов от здания парламента на проспекте Руставели.

Сообщается, что беснующаяся толпа направилась после полуночи субботы, 30 ноября, к офису правящей партии «Грузинская мечта», что также находится на проспекте Руставели. Протестанты забросали здание камнями и яйцами, разбив там практически все окна.

«После того, как спецназ применил водомет для разгона акции протестующих, демонстранты переместились подальше на проспект Руставели, но не разошлись. Участники митинга разожгли костер из подручных средств, они кидают в сторону силовиков хлопушки и фейерверки. Правоохранители время от времени задерживают нарушителей порядка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе сегодняшних потасовок между полицией и протестующими есть пострадавшие, среди которых представители СМИ и полицейские. Точное число задержанных и пострадавших МВД Грузии пока не называет.

Минувшим днем, 28 ноября, премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что протестанты в Тбилиси пошли на штурм здания парламента Грузии и начали ломать ворота вокруг него.