Мизулина сообщила о поправках в закон о запрете поиска экстремистских материалов

Мизулина сообщила о планах властей скорректировать закон о запрете поиска экстремистских материалов. Соответствующую информацию она получила из Минцифры. Об этом сообщает издательство «Фонтанка».

Екатерина Мизулина сообщила о подготовке изменений в закон о запрете поиска экстремистских материалов. Глава «Лиги безопасного интернета» рассказала, что получила официальный ответ из Минцифры с информацией о готовящихся поправках.

Мизулина отметила, что изменения затронут сферу работы журналистов, поскольку доступ к подобным материалам часто необходим для профессиональной деятельности. В министерстве также сообщили о создании рабочей группы для детальной проработки правок.

Законопроект, подписанный президентом 31 июля, устанавливает административную ответственность за целенаправленный поиск и просмотр интернет-ресурсов, признанных экстремистскими. За нарушения предусмотрены штрафы до 5 тыс. руб.

