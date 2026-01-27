Мясников вышел против системы: как врачи годами лечат людей от несуществующей болезни

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» поставил под сомнение распространенный диагноз «застой желчи». По его словам, это состояние является скорее мифическим, чем реальным медицинским заключением, и часто служит удобным, но неточным объяснением болей в правом подреберье, сообщает Лента.ру.

Поводом для дискуссии стала история зрительницы, которой поставили именно этот диагноз и назначили курс препаратов. Несмотря на лечение, ее симптомы — боль и дискомфорт — вскоре вернулись. Мясников пояснил, что подобные жалобы в большинстве случаев не связаны с патологией желчного пузыря. Настоящими причинами могут быть функциональные расстройства, проблемы с другими органами пищеварения или мышечно-скелетные боли.

Врач подчеркнул, что физиологический застой желчи возможен лишь в одной ситуации — при длительном и значительном дефиците жиров в рационе. Поэтому строгие обезжиренные диеты, которые многие соблюдают в погоне за здоровьем, могут как раз провоцировать нарушения в работе желчевыводящей системы. Мясников призвал зрителей не увлекаться жесткими пищевыми ограничениями и не спешить принимать желчегонные средства без четких показаний, рекомендовав вместо этого полноценное и разнообразное питание.

Ранее сообщалось, что жители Красноярска жалуются на сильный смог и удушливый запах.