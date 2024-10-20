«МК»: последнее сообщение Рогачева было предназначено для сестры

Перед смертью бывший вице-президент по корпоративному менеджменту крупной нефтяной компании «ЮКОС» отправил последнее сообщение своей сестре Ольге, пишет «Московский комсомолец».

В субботу, 19 октября, стало известно о смерти менеджере. Его тело обнаружили перед окнами дома в Протопоповском переулке в Москве. По предварительной информации, Рогачев совершил суицид, оставив предсмертную записку.

По информации источника, Рогачев отправил СМС сестре в 15%12. В сообщении он попросил ее написать его супруге Лене, так как находился в плохом состоянии и плохо соображал.

Михаил Рогачев занимал ключевые должности в нефтяной сфере с 1998 по 1999 год в «НК ЮКОС», а затем в таких компаниях, как «ЭКОС ЭП» и «ЮКОС-Москва», где он возглавлял службы корпоративного управления.

18 октября стало известно о смерти экс-главы Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константина Ромодановского. Причины смерти не уточнялись.