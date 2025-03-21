«Мне предстоит научиться ходить»: Филипп Киркоров произнес трогательную речь на прощании с отцом

Филипп Киркоров в своей речи сказал о том, что у каждого человека есть два крыла: это мать и это отец, и пока они есть, «мы летаем». Как только родители умирают, нужно снова «научиться ходить», и это придется делать и ему.

Проститься с Бедросом Киркоровым приехали политики, звезды, родные и близкие. Так, на церемонии были замечены Дмитрий Песков, Григорий Лепс, Валерия и Валерий Пригожин, Мария Захарова и многие другие. Не стала прилетать на прощание с отцом бывшего мужа и Алла Пугачева. Также ранее стало известно, где именно похоронят Киркорова-старшего.