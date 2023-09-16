«Множество несостыковок»: уфолог Сергеев усомнился в инопланетной природе мексиканских мумий

Уже который день не утихает скандал вокруг страшной находки , сделанной мексиканским уфологом Хайме Мауссаном. Тела двух мумий он продемонстрировал в парламенте страны. Несмотря на то, что уфолог под присягой подтвердил свои слова о том, что мумии — это останки пришельцев, ему не поверили.

Инопланетяне, которых увидела общественность в тот день, на самом деле сделаны из костных останков доиспанского периода, заявила министр культуры Перу Лесли Уртеага, сообщают РИА Новости. Она также отметила, что останки вывезли из страны несколько лет назад, было заведено уголовное дело.

Уфолог Антон Сергеев подтвердил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что говорить об инопланетной природе мумий пока рано. По его словам, тела пришельцев, которые были представлены в мексиканском конгрессе — это так называемые мумии Наска.

«Впервые мир о них узнал еще в 2017 году. Ученые детально исследовали состояние и расположение костей мумий по снимкам рентгена и пришли к выводу, что они — фальсификация, конструктор из костей», — рассказал ученый.

Сергеев подчеркнул, что исследователи выявили множество несостыковок, а анализ ДНК в этом случае не может дать достоверную информацию, так как мумии хранились ненадлежащим образом — на их поверхности могут быть следы других ДНК.

Уфолог добавил, что человек, который эти мумии нашел, ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. Что касается Мексики, то правительство этой страны пытается привлечь как можно больше туристов, констатировал эксперт.

«Они достаточно лояльно относятся к таким инопланетным вещам и частенько выкладывают в своих соцсетях видео с чупакабрами», — заявил Сергеев.

Он заключил, что в наше время сделать фейк проще простого, поэтому и проверка на подлинность должна быть сделана более тщательно.

Ранее уфолог Сенькин объяснил, зачем США исследуют тела пришельцев.