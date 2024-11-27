МО РФ: над Крымом и Черным морем уничтожили 25 украинских БПЛА

Российская ПВО успешно нейтрализовала больше двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов над Крымом и Черным морем, как проинформировали в оборонном ведомстве.

В среду, 27 ноября, с 8:30 до 10:30 российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали 25 БПЛА, направленных с территории Украины. Также было предотвращено 22 попытки осуществления террористических атак с использованием дронов в ходе ночных операций. Из них 10 сбиты в Ростовской области, 7 — в Белгородской, 2 — в Воронежской, а также по одному дрону над Брянской, Курской и Смоленской областями.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать аэродром Бельбек в Севастополе ракетами и БПЛА. Цели были перехвачены. Обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали недалеко от Качинского шоссе в районе Орловки.

Кроме того, спецназ Росгвардии уничтожил пункт дислокации ВСУ в Курской области. Известно, что украинские военнослужащие скрывались в лесном массиве. В ходе проведенной операции противник потерял не менее 5 единиц живой силой.