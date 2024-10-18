МО РФ предложило присваивать добровольцам статус ветерана после попадания на СВО

Статуса ветерана боевых действий предлагают оформлять добровольцам с того момента, когда они становятся участниками специальной военной операции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, благодаря этому нововведению добровольцы и их семьи станут получателями мер социальной поддержки.

Военное ведомство России выступило с инициативой о введении возможности выдачи подобных удостоверений без подачи заявления для граждан, которые участвуют в СВО. Из инициативы следует, что воинская часть, куда попал доброволец, в течение 10 дней со дня издания приказа об убытии лица на спецоперацию будет предоставлять нужные сведения и документы в военный комиссариат, за которым он числится.

Ранее сообщалось о том, что заключившим контракт с МО РФ предлагается множество различных льгот.