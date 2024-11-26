МО РФ: ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным оружием по Курской области

В течение трех последних дней Вооруженные силы Украины дважды били дальнобойным западным оружием по находящимся в Курской области объектам. Такие данные в своем телеграм-канале приводит Минобороны РФ.

Так, 23 ноября украинцы ударили пятью американскими ракетами ATACMS по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400, который находился на 37 километров северо-западнее Курска, в районе поселка Лотаревка. Состоялся противоракетный бой, в результате которого боевой расчет ЗРПК «Панцирь» ликвидировал три ракеты, а две достигли своей цели. Из-за атаки был повреждена радиолокационная станция. Также сообщается о пострадавших в результате нанесенного удара.

А 25 ноября ВСУ использовали для нападения уже восемь ATACMS. Противник атаковал аэродром Курск-Восточный. Благодаря действиям боевых расчетов ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» семь летательных аппаратов удалось ликвидировать, а один попал в цель. Из-за падения осколков у двух военных диагностированы легкие ранения, а инфраструктуре аэродрома были нанесены незначительные повреждения.



МО РФ уточняет о том, что ситуация находится на контроле и заявляет о подготовке к ответным действиям.



Ранее сообщалось о том, что применение Украиной для ударов по России ATACMS и Storm Shadow вызвало широкий резонанс в мировых СМИ.