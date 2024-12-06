Мобильное приложение Газпромбанка пропало из Google Play

Мобильное приложение Газпромбанка пропало из магазина приложений Google Play, сообщает РИА Новости в четверг. В этом убедился корреспондент издания.

При этом, помимо свидетельств очевидцев, появилось сообщение и в официальном телеграм-канале банка, в котором говорится о том, что приложение Газпромбанка действительно на данный момент недоступно в официальном магазине приложений для пользователей Android.

По-прежнему можно скачать это приложение в альтернативных источниках: на официальном сайте банка и в магазине Ru Store. Напомним, что ранее приложение Газпромбанка пропало и из магазина App Store.