Могила чуть не стала последним приютом для ребенка: сотрудники ГАИ спасли замерзающую школьницу под Среднеуральском

В Свердловской области завершились поиски несовершеннолетней девочки, которая провела всю ночь на кладбище при отрицательной температуре. Об этом сообщает РИА Новости.

Ребенка обнаружили ранним утром сотрудники Госавтоинспекции Верхней Пышмы Никита Валеев и Юрий Бурнатов во время патрулирования трассы в направлении Среднеуральска. Школьница шла вдоль проезжей части в легкой одежде и имела явные признаки сильного обморожения. В ходе беседы с инспекторами ГАИ выяснилось, что накануне вечером она отправилась навестить могилу бабушки, где случайно заснула.

Полицейские оперативно доставили найденную в отдел, обеспечили ее теплыми вещами и горячим питанием до приезда медицинской бригады. По результатам осмотра врачи констатировали, что ребенку удалось избежать критического переохлаждения, поэтому госпитализация не потребовалась.

Несмотря на счастливый финал и благодарность родителей в адрес правоохранителей, в отношении законных представителей школьницы был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В настоящее время семья поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних, а социальные службы проводят проверку условий проживания ребенка.

