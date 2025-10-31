«Мой комментарий будет кратким»: Роман Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке

Роман Протасевич подтвердил, что работает в белорусской разведке. Это заявление следует за недавним утверждением президента Александра Лукашенко, который назвал его сотрудником спецслужб, а не оппозиционером. Об этом сообщает ТАСС.

Роман Протасевич, ранее известный как оппозиционный блогер, официально подтвердил свою связь с белорусскими спецслужбами. В комментарии для ТАСС он заявил, что может подтвердить эту информацию, но отказался от дальнейших подробностей. Это признание ставит точку в истории, которая началась с его задержания в 2021 году после экстренной посадки самолета в Минске.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Протасевич не является оппозиционером и работает на национальную разведку.