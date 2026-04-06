«Мой прадед воевал в Сталинграде»: американец из тюрьмы попросился на СВО в обмен на свободу

Гражданин США Роберт Гилман, отбывающий срок за избиение сотрудника ФСИН, попросил заменить ему тюремное заключение на участие в специальной военной операции. Американец заявил, что хочет стать стрелком в зоне СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

История этого фигуранта запутанная. В октябре 2024 года его приговорили к семи годам и месяцу лишения свободы за применение силы к правоохранителям. Адвокат подала апелляцию, но Воронежский областной суд в апреле 2025-го, наоборот, увеличил срок — до восьми лет и одного месяца. А после нового нападения на сотрудника ФСИН наказание выросло до десяти лет и месяца.

И вот теперь, на ломаном русском, Гилман обратился к суду. Он напомнил, что имеет награду эксперта по стрельбе, которую вручают американским морским пехотинцам. А затем попытался надавить на патриотические чувства. По его словам, его отец служил в России, дед служил в России, а прадед — капитан третьего ранга — дважды был ранен в Сталинграде.

Американец, по сути, предлагает сделку: отправка на фронт в обмен на освобождение из-под стражи. В российской практике это не первый случай, когда иностранцы пытаются таким образом избежать тюрьмы. Однако решение остаётся за судом и военными влоастями.

