«Моя жизнь весом 600 фунтов»: в США умерла самая тяжелая женщина в мире

В США в возрасте 62 лет умерла Поллин Поттер, известная как самая тяжелая женщина в мире и экс-участница реалити-шоу. Причиной смерти стали осложнения после автомобильной аварии, произошедшей в начале года. Об этом сообщает Lenta.ru.

О смерти матери сообщил ее сын Диллон Брукс в эмоциональном видеообращении. По его словам, последние дни Поллин Поттер провела в хосписе, где боролась с симптомами сердечной и дыхательной недостаточности. Ее история была примером борьбы: когда-то ее вес достигал 307 килограммов, но благодаря участию в программе «Моя жизнь весом 600 фунтов» она смогла сбросить более 200 килограммов и даже готовилась к пластической операции.

Однако судьбу изменило дорожное происшествие в январе. Ночью ее автомобиль врезался в неосвещенный прицеп на трассе. После этого у женщины начались серьезные проблемы с пищеводом и мучительные боли в ребрах. В конце августа ее госпитализировали, и выписаться она уже не смогла. Несмотря на впечатляющее преодоление ожирения, последствия аварии оказались сильнее, обнажив уязвимость организма после многолетней борьбы с лишним весом.

