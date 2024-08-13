Сотрудников «Россетей» под Курском обстреляли снарядами, которые поставили Военным силам Украины западные страны — Германия и США. С таким предположением во вторник, 13 августа, выступил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Известно, что при обстреле бригады «Россетей» украинские боевики прибегли к химическому оружию, об этом рассказал врио курского губернатора Алексей Смирнов в беседе с президентом России Владимиром Путиным.

Образцы боеприпасов изучат в лаборатории для того, чтобы установить место их изготовления. Основу снарядов составляет оксид цинка и гексахлорэтан, к которым часто прибегают военные технологи из США и Германии.

Ранее сообщалось о том, что экс-глава МИД Австрии осудила поставки немецкого оружия в пользу Украины. По словам женщины, такое поведение говорит о полном непонимании правительства ФРГ того, что происходит в российском обществе, где все еще помнят о Второй мировой войне.