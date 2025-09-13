Молодежь и семьи Подмосковья определяют будущее муниципалитетов на выборах

В восьми округах Московской области прошел второй день муниципальных выборов, в котором активность проявили молодые люди, участники СВО и целые семьи, приходящие на участки не одним поколением. Об этом сообщила пресс-служба отделения «Единой России» региона.

Руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья Диана Алумянц отметила, что принципиально важно, чтобы молодежь брала на себя ответственность за будущее муниципалитетов. В регионе как раз эта категория граждан оказалась наиболее активной на выборах, причем ничуть не уступающей взрослым, в том числе пенсионерам.

Закрепилась и другая положительная тенденция выборах — участие целых семей. В том числе приходят с дедушками и бабушками.

Не остались в стороне от будущего муниципалитетов и бойцы СВО. К примеру, участник спецоперации с позывным «Корнет», несмотря на короткий отпуск, нашел время сделать свой выбор и призвал последовать его примеру.

«Для меня важно приходить на выборы вместе с семьей, потому что это не только наш общий день, но и знак преемственности. Родители показывают пример детям, дети учатся у старших, и так складывается ответственность за будущее. Когда голосуешь не один, а рядом с близкими — понимаешь, что твой выбор становится частью большой семейной истории», — отметил другой участник СВО, Илья Гришаев.

Напомним, что голосование на выборах депутатов Советов депутатов проводится на 593 участках. По данным Мособлизбиркома, к 15:00 субботы общая явка избирателей составила 17,78%. Уже вечером показатели достигли почти 20%.

