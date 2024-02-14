Молодой кузбассовец сгорел внутри самосвала БелАЗ

Самосвал загорелся на разрезе Заречном в Кузбассе. Во время распространения огня в машине находился человек, сообщает издание «Vse42.ru» .

Происшествие зафиксировали 14 февраля в Прокопьевске. БелАЗ в момент пожара находился на разрезе Заречном. По информации из Сети, внутри кабины габаритного транспорта был человек, но он не смог выбраться вовремя и, как полагают, задохнулся.

«Лопнул РВД шланг и масло на двигатель полетело, ну и соответственно загорелось. Успел только крикнуть в рацию о помощи, но когда подъехали, уже вся кабина в огне была», – предполагают пользователи.

Прокопчане лишь посочувствовали произошедшему. Пока неизвестно, что на самом деле привело к пожару внутри самосвала. Эти проверки уже остаются за правоохранительными органами.

Недавно в Анапе произошел мощный пожар в 11-этажном доме. Огонь охватил мансарду, крышу здания, а позже перебрался на квартиры. Пожару присваивали четвертый уровень сложности. По предварительной информации, пострадал один человек.