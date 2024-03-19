Молодые люди из Подмосковья смогут принять участие в чемпионате творческих компетенций

В ведомстве уточнили, что чемпионат представляет собой масштабные соревнования для специалистов в сфере креативных индустрий, культуры и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. Принять участие в состязаниях можно в двух категориях — юниоры (14-17 лет) и основная (18-35 лет). Подать заявку можно здесь.

Победители и призеры чемпионата смогут получить денежное вознаграждение в размере 750 тысяч рублей, 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей за первое, второе и третье место соответственно. Деньги можно будет направить на образовательные цели, приобретение профессионального оборудования, материалов, инструментов и ПО, а также реализацию собственного проекта.

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