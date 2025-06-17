Момент «эпического» уничтожения вражеского БПЛА над Тамбовской областью попал на видео

Местными жителями на территории Тамбовской области был увековечен на пленке момент ликвидации российской ПВО одного из вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что атаковали регион сегодня ночью. Об этом передает SHOT.

Прошедшей ночью системы противовоздушной обороны России успешно перехватили воздушные цели в районе Котовска, Мичуринска, а также на подлете к Тамбову и в некоторых других частях области. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась.

«Эпичный момент уничтожения одного из вражеских БПЛА в Тамбовской области», — приводится в видеопубликации SHOT.

По информации от местных жителей, нападение на регион продолжалось около двух часов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об успешном пресечении попытки атаки с использованием двух беспилотных летательных аппаратов, что направлялись к столице.

А после губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в районе Твери силами противовоздушной обороны был уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат. Таким образом, общее число ликвидированных дронов составило девять штук.