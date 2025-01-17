Моргенштерну, проходящему лечение в рехабе, предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах

В СК России предъявили обвинение музыканту Алишеру Моргенштерну* в том, что тот нарушил закон об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова адвоката Сергея Жорина.

По версии СКР, Моргенштерн нарушил закон об иноагентах – артист ведет свой телеграм-канал. При этом сам же музыкант вину в этом правонарушении не признает, и сторона защиты собирается доказывать его невиновность.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нарколог предупредила Моргенштерна* о серьезной опасности, заявив, что артист нуждается в психологической помощи. Ранее стало известно о том, что рэпер находится в реабилитационном центре и хочет взять паузу в творческой деятельности.

*Лицо, признанное иноагентом в России