В Курской области была ликвидирована разведгруппа украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 11 октября, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.

Врага разбила морская пехота Тихоокеанского флота – морпехи 155-й бригады ликвидировали группировку в районе населенного пункта с названием Зеленый Шлях, что в Курской области. Из шести разведчиков трое были ликвидированы на месте, еще троих взяли в плен. Пока другие подробности не приводятся.

Напомним, что украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа. При этом, недавно сообщалось о том, что российские военные начали проводить второй этап контрнаступления в Курской области, возвращая населенные пункты и закрепляясь на этих позициях.