Морщины, складки, асимметрия: стоматолог рассказал, почему проблемы с прикусом нельзя игнорировать

«Организм будет пытаться компенсировать утрату, меняя положение стоящих зубов и челюсти, в суставах которой могут начаться боли, хруст и щелчки. Также неправильный прикус может быть врожденным и сформироваться в детстве по многим причинам. Брекеты или элайнеры могут стать инструментом для его исправления», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стоматолог Никита Жабин.