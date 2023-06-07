Морщины, складки, асимметрия: стоматолог рассказал, почему проблемы с прикусом нельзя игнорировать
Стоматолог Жабин рассказал, почему нужно исправить неправильный прикус
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Состояние прикуса может повлиять как на внешний вид лица человека, так и на здоровье организма. Поэтому важно знать основные факторы, которые влияют на прикус. В большинстве случаев нарушение прикуса случается из-за потери зуба.
«Организм будет пытаться компенсировать утрату, меняя положение стоящих зубов и челюсти, в суставах которой могут начаться боли, хруст и щелчки. Также неправильный прикус может быть врожденным и сформироваться в детстве по многим причинам. Брекеты или элайнеры могут стать инструментом для его исправления», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стоматолог Никита Жабин.
Стираемость зубов считается еще одним фактором неправильного прикуса. Так, для состояния зубов большой проблемой является скрип зубами ночью, бруксизм и гипертонус жевательных мышц. Поэтому важно обратиться к специалисту для диагностирования причины при появлении таких проблем.
«Кроме того, развитие неправильного прикуса может стать причиной появления морщин и носогубных складок, некрасивой улыбки, двойного подбородка и асимметрии лица. В таком случае уколы молодости, нитей, гиалуроновой кислоты и пластики будут иметь временный эффект. Здесь надо работать с причиной ухудшения внешности», - заключил эксперт.
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