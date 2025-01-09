Мощный лесной пожар почти добрался до Голливуда

Масштабные лесные пожары распространились в округе Лос-Анджелес. Как передали русскоговорящие жители из Калифорнии, огонь почти полностью уничтожил популярный прибрежный город Малибу. На очереди — Голливудские холмы, рассказал россиянин в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам собеседника, огонь уже добрался до Голливудских холмов. Над ними кружат самолеты, но попытки потушить пламя не помогают: пожары только больше воспламеняются. Осложняет ситуацию ветер около 97 миль в час. Россиянин отметил, что сильно горит район Санта-Моника и Малибу. В воздухе летает сажа, кругом почти беспроглядный смог.

«Сейчас Малибу уже не существует, хотя там безумно красиво, красивые пейзажи, очень дорогие дома. Хотя Малибу — это океан, даже с моей точки видно, как там сильно все горит. Все достаточно печально. Люди носят маски и стараются не выходить из дома», — рассказал житель Калифорнии.

Собеседник отметил, что в его доме проводилась эвакуация из-за начала пожаров на Голливудских холмах. Многие остались, несмотря на угрозу. Паники в городе нет, а желающих вывозят во временные пункты размещения. Там им помогают с едой, ночлегом и первой помощью, в том числе психологической.

Россиянин считает, что под угрозой «Аллея славы» и зал «Голливуд-боул». Их также охватит огнем, если в скором времени специалисты не локализуют и ликвидируют возгорания.

Напомним, что Лос-Анджелес начал гореть на западной части 7 января. В обязательном порядке эвакуировали только жителей Пасифик-Палисейдс. В его «звездном» районе практически не осталось домов. Ранее сообщалось, кто из знаменитостей лишился дома из-за бушующих в штате пожаров.