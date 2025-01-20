Мошенники обманули рок-гитариста Ламзина на 1,1 млн рублей
Mash: рок-гитарист Ламзин перевел мошенникам 1,1 млн рублей
Фото: [pxhere.com]
Известный рок-гитарист и преподаватель Игорь Ламзин продал свой Infiniti QX80, а вырученные деньги перевел мошенникам. Подробности сообщает телеграм-канал Mash.
Мужчину обманули по «популярной» схеме. Злоумышленники сообщили 62-летнему основателю Рок-академии о взломе аккаунта на Госуслугах и уговорили взять в кредит 300 тысяч рублей. В банке музыканту отказали в кредите, но преступники смогли его «дожать», убедив продать Infiniti QX80 и даже сами нашли покупателя. После сделки Ламзин выручил 1,1 млн рублей, которые и отправил на указанные счета. Когда мужчина понял, что стал жертвой махинаторов, то обратился за помощью в полицию.
Ранее сообщалось о том, что мошенников, обманувших певицу Долину на 69 млн рублей, обязали вернуть деньги обратно.