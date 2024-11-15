Москалькова попросила Минобороны разъяснить механизм демобилизации

Омбудсмен Татьяна Москалькова попросила Минобороны разъяснить, как происходит демобилизация. Об этом пишет РБК.

По данным журналистов, Москалькова отметила, что, пока призывные комиссии принимают решение о демобилизации, командиры воинских частей не имеют на то соответствующего механизма. При этом, осенью 2022 года Сергей Шойгу докладывал о призыве 300 тысяч резервистов.

Во время заседания координационного совета омбудсменов Москалькова спросила, какой документ командиру необходимо издать, чтобы человек был демобилизован? На этот вопрос ответа на заседании не нашлось, и он был переадресован в управление кадров Минобороны России.

Ранее российский военный эксперт объяснил, почему в России нужно проводить частичную мобилизацию.