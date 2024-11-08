Москалькова встретилась в Белоруссии с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела в Белоруссии встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, с которым они говорили о дальнейшем сотрудничестве для оказания помощи гражданским лицам, воссоединения семей, а также взаимного посещения находящихся в плену лиц. Об этом Москалькова сообщила в своем телеграм-канале.

В своем послании она уточнила, что вовремя состоявшейся встречи прошел обмен письмами от пленных к родным, а также перечнем посещенных по взаимному согласию лиц. Кроме того, при активном участии белорусского парламента была воссоединена еще одна разлученная семья.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих. Среди украинцев были те, кто 24 января погиб от работы ПВО киевского режима.