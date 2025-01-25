Московский метрополитен обновил правила пользования подземкой

В Москве изменились правила пользования метро, чтобы сделать поездки более безопасными и удобными, сообщил столичный департамент транспорта в своем Телеграм-канале.

В новой редакции правил четко прописано, что велосипеды и другие средства индивидуальной мобильности, за исключением детских, должны быть упакованы или закрыты чехлами. Также запрещено перемещаться по территории станций и подземным переходам на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных устройствах. Также перечислено, что категорически запрещено делать в столичной подземке.

«Не открывайте двери вагонов во время движения и остановок, а также не препятствуйте их открытию и закрытию на станциях. Входите и выходите только после полного открытия дверей вагона и не задерживайте отправление поезда… Заботьтесь о своем здоровье и безопасности других пассажиров. Не курите в метро, не используйте электронные устройства и устройства для нагревания табака», — добавило ведомство.

Для обеспечения безопасности и комфорта во время транспортировки животных необходимо использовать клетки, специальные контейнеры и сумки, уточняется в обновленных правилах.

«Исключением являются собаки-проводники на поводке — они сопровождают слабовидящих и незрячих пассажиров», — добавили в дептрансе.

Ранее сообщалось о двух новых пересадках на БКЛ, открытых в метро к Новому году. А перед этим в Москве открыли три новые станции метро по Троицкой линии.