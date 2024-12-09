Московский ресторан «Моремания» на Проспекте мира приостановил работу

По решению Бабушкинского суда Москвы на 60 суток была приостановлена деятельность рыбного ресторана «Моремания» на Проспекте мира, где проверяющие зафиксировали факты игнорирования принятых санитарных норм. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что виновным в проступке по статье 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) было признано ООО «СЕВРЫБА».

Проверки, ставшие поводом для приостановки работы «Моремании», прошли со 2 по 4 декабря. Сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены многочисленные нарушения, а 73 кг кулинарной продукции, в том числе полуфабрикатов и сырья, и вовсе изъяли из оборота.

При этом летом по инициативе Роспотребнадзор уже «ставили на паузу» работу кафе этой же сети в центре столицы. Тогда тоже было задокументировано большое количество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.