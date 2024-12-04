Москва ответила на заявление главы Филиппин о подлодке РФ в Южно-Китайском море

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Филиппин на нахождение подводной лодки «Уфа» в исключительной экономической зоне страны. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, эта реакция удивила Москву, ведь заход «Уфы» в экономическую зону осуществлялся по всем нормам международного права и, фактически, это делает пребывание российской подлодки в указанной зоне на Филиппинах законным.

Экипаж, уточнила официальный представитель МИД, был готов выйти на связь в любое время, поэтому никаких скрытых мотивов не существует. Напомним, что на Филиппинах выразили серьезную обеспокоенность нахождением российской подлодки в части Южно-Китайского моря - глава республики был возмущен произошедшим.