Москва под водой: за полдня выпала треть месячной нормы дождей

Москва пережила настоящий потоп — за 12 часов в столице выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Столичные синоптики зафиксировали аномальные ливни, которые за полдня принесли 27 мм осадков. На практике это означает, что на каждый квадратный метр московской земли вылилось почти три ведра воды. В разных районах города интенсивность дождей заметно отличалась: если на Балчуге намерили 19 мм, то в Тушино — всего 5 мм.

Сегодняшние ливни в Москве побили рекорд 15 июля, державшийся с 2004 года, когда выпало 20 мм осадков. Однако абсолютный суточный максимум для июля, установленный в 1981 году (62 мм), пока остается непревзойденным. Метеорологи продолжают наблюдать за ситуацией.

Ранее депутаты Госдумы освоили экстремальное курение на фоне ливня.